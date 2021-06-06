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Когда наряд в кадре - лишний: сексапильная ведущая телеканала "Шахтера" выпятила грудь в эффектном купальнике

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Когда наряд в кадре - лишний: сексапильная ведущая телеканала "Шахтера" выпятила грудь в эффектном купальнике

instagram.com/olga_kalenchuk

Девушка привела в восторг поклонников.

Телеведущая клубного канала донецкого "Шахтера" Ольга Каленчук нашумела в Instagram своим эффектным кадром из отдыха, который она проводит в Дубай.

Красавица опубликовала в соцсети снимок, на котором она позирует перед камерой в стильном купальнике с глубоким вырезом на груди.

instagram.com/olga_kalenchuk / ©
instagram.com/olga_kalenchuk

"Релакс", - кратко прокомментировала фото Ольга. Поклонники отреагировали на пост восторженными сообщениями, но один из пользователей остался разочарован: "В кадре так много одежды".

  • Ольга является уроженкой Донецка. Она - сестра футболиста Максима Каленчука, который сейчас выступает за белорусский "Витебск".
  • На клубном канале "Шахтера" девушка работает с 2020 года.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ольга сверкнула обнаженной грудью в свадебном платье.