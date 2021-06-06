Когда наряд в кадре - лишний: сексапильная ведущая телеканала "Шахтера" выпятила грудь в эффектном купальнике

Девушка привела в восторг поклонников.
Телеведущая клубного канала донецкого "Шахтера" Ольга Каленчук нашумела в Instagram своим эффектным кадром из отдыха, который она проводит в Дубай.
Красавица опубликовала в соцсети снимок, на котором она позирует перед камерой в стильном купальнике с глубоким вырезом на груди.
"Релакс", - кратко прокомментировала фото Ольга. Поклонники отреагировали на пост восторженными сообщениями, но один из пользователей остался разочарован: "В кадре так много одежды".
- Ольга является уроженкой Донецка. Она - сестра футболиста Максима Каленчука, который сейчас выступает за белорусский "Витебск".
- На клубном канале "Шахтера" девушка работает с 2020 года.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Ольга сверкнула обнаженной грудью в свадебном платье.