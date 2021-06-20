Когда результат устроил всех: сборная Уэльса проиграла Италии, но вышла в 1/8 финала Евро-2020

"Скуадра Адзурра" выиграла все три игры в своем квартете.
Сборная Италии обыграла национальную команду Уэльса в матче третьего тура группы A Евро-2020. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 1:0. Этот результат позволил присоединиться валлийцам к итальянцам в списке участников 1/8 финала турнира.
"Скуадра Адзурра" вышла на поединок в экспериментальном составе, но даже это не помешало ей добиться третьей победы на турнире.
Единственный гол в матче был забит на 39-й минуте. Марко Верратти выполнил передачу на Маттео Пессину со штрафного, и тот ударом в касание пробил в дальний угол ворот валлийцев.
На 55-й минуте сборная Уэльса осталась в меньшинстве. За необязательный грубый фол в центре поля против Федерико Бернардески Итан Ампаду увидел перед собой красную карточку.
Итальянцы попытались засушить игру и едва не поплатились за это. На 76-й минуте Гарет Бэйл мог сравнять счет, но из великолепной позиции, когда ему никто не мешал, пробил выше ворот.
- Италия с 9 очками финишировала первой в группе A. Уэльс (4) - стал вторым, Швейцария (4) - третьей, Турция (0) - последней.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.