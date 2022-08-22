"Когда ты злой, то делаешь глупые вещи": Джошуа извинился за истерику после поражения Усику и пожелал украинцу успехов

Британский боксер Энтони Джошуа бурно отреагировал на поражение украинцу Александру Усику. Впоследствии он извинился за свои необдуманные поступки и пожелал чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе новых достижений.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) извинился за свое эмоциональное поведение после поражения обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александру Усику. Британец был крайне разочарован и бросил на ринг чемпионские пояса.

"Я сердился на себя. Ни на кого, только на себя. Когда ты злой, то делаешь глупые вещи. Но сейчас я понимаю, насколько это дерьмовая идея. Было очень сложно собрать мысли в кучу. Я пытался это сделать. Тогда я просто говорил. от всего сердца.

Сегодня моя броня немного надломилась, потому что я проиграл. Я был расстроен. Я сказал, откуда это произошло. Я изменился благодаря боксу, и это смогло перевернуть мою жизнь. Я боец, я не обычный человек, хоть и стараюсь держать себя в руках. Я просто был в режиме войны", – сказал Джошуа на пресс-конференции после боя.

Кроме того, на своей странице в Instagram Джошуа пожелал Усику успехов, добавив, что не собирается завершать карьеру, а усердно будет работать для достижения своей цели.

"Желаю Александру Усику дальнейших успехов в его стремлении к величию. Ты высококлассный чемпион. Мне пришлось мысленно загнать себя в темное место, чтобы сразиться за чемпионские пояса! У меня было два боя – один с Усиком и один с моими эмоциями, и оба взяли надежду мною гору. Я буду первым, кто признается, что подвел себя. Я действовал с чистой страстью и эмоциями, и когда я не контролировал себя, это не здорово. Я очень люблю этот вид спорта, и с этого момента я буду лучше., – отметил Джошуа.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные в Лондоне у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Отметим, что Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

СМИ отмечают, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе может состояться в конце 2022 года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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