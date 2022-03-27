"Когда в Украине умирают, там должно быть хотя бы дискомфортно": Зеленский объяснил, зачем нужно бойкотировать российских спортсменов

"Когда в Украине умирают, там должно быть хотя бы дискомфортно": Зеленский объяснил, зачем нужно бойкотировать российских спортсменов

Глава украинского государства уверен, что изоляция крайне необходима.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отстранять российских спортсменов от международных соревнований нужно для того, чтобы они почувствовали хотя бы малейший дискомфорт.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

"А вот по поводу спортсменов. Вы сказали, бойкотировать или нет, да? Смотрите, я считаю, что ты не можешь ощутить эту боль, которую [ощутили] мы — но ты должен хотя бы знать. Хотя бы знать и почувствовать на себе хоть какой-то дискомфорт. Тогда ты сможешь понять, что ты не такой, как все. А тебя твое правительство взяло без боя. И поэтому международное бойкотирование тех или иных российских спортсменов, которые не имеют к политике никакого отношения, — решение верное. Потому что, к сожалению, они имеют отношение. Они, может быть, даже не чувствуют это до конца, да? Но они должны это понять, что они — инструмент международного имиджа страны.

И если происходит изоляция — культурная, спортивная, та или другая изоляция, то… Тех, кто там остается. Конечно, не тех граждан, которые выехали — культурные деятели, режиссеры, журналисты, спортсмены. Покинули, уехали в другую страну жить и так далее. И, естественно, это их право. Это их право, пускай живут, работают, развиваются и так далее. Они, они… Это их право. Но сказать, что они все невиновны до конца — тоже нечестно, потому что если человек свой голос нигде… Хотя бы один раз, хотя бы один пост в соцсетях, хотя бы один раз вышел на площадь… Не надо поджигать автомобиль кому-то, не надо стрелять ни в кого, не надо принуждать… Вот если ты там не убил царя родного, тогда ты нам не друг. Да нет, нет! Ну, просто поддержать. Просто сказать… Просто сказать, что я не могу так, я не хочу так. Даже если меня услышал один человек, это все равно будет плюсом, а не минусом, и фраза что «нас все равно не услышат, это не поможет» — это не работает, это несправедливо.

Поэтому бойкотирование — именно для того, чтобы поняли, что когда там умирают, вам должно быть хотя бы дискомфортно", — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что ненависть в мире ко всему российскому, которую породил Путин, будет только увеличиваться.

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