"Когда выйдут из группы, тогда и поговорим": легенда российского футбола отказался сравнивать сборные Украины и РФ

Команды по-разному выступили на Евро-2020.
Легенда российского футбола Андрей Канчельскис оценил выступление сборной Украины в четвертьфинальном матче Чемпионата Европы с Англией и отказался сравнивать "сине-желтых" с национальной командой РФ.
"Команда дошла до четвертьфинала, считаю, что на данный момент она выступила достойно. Они играли в силу возможностей. Мы не знаем всех проблем: не было Малиновского, есть проблемы с защитниками, у них не такая длинная скамейка, как у англичан и в других командах. Когда у тебя короткая скамейка, и выбывают два-три футболиста — это очень ощущается.
Давайте не будем сравнивать Россию и Украину. Когда мы будем выходить из группы и играть в четвертьфинале, тогда и поговорим - в таком случае можно будет что-то там сравнивать.
А сейчас что говорить? Можно говорить все что угодно, поживем - увидим. Сейчас у нас другие задачи, что сравнивать… Надо заниматься своими делами в своем огороде", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
- Сборная Украины дошла на турнире до четвертьфинала. Пройти в полуфинал "сине-желтым" не позволили англичане, разгромившие команду Шевченко со счетом 4:0.
- Сборная России завершила выступления на Чемпионате Европы-2020, заняв в своей группе с Бельгией, Данией и Финляндией четвертое место.
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