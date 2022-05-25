"Кого защищает ATP - Россию или игроков?": французский теннисист возмущен лишением Wimbledon рейтинговых очков

Французский теннисист Бенуа Пер подверг критике Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР) из-за решения не засчитывать рейтинговых очков на Wimbledon-2022.

Ранее организаторы Wimbledon-2022 сообщили, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены к турниру из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала на территории Украины.

Wimbledon стал первым международным теннисным турниром, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.

Впрочем, это решение не поддержали международные теннисные организации - ATP, WTA и ITF. Они приняли решение не засчитывать рейтинговых очков теннисистам за их выступление на Wimbledon.

Свое возмущение этим скандальным вердиктом выразил француз Бенуа Пер.

"Кого защищает ATP - Россию или игроков? Мы проведем турнир без очков. А когда некоторые игроки имели COVID-19, мы не говорили: "Да, нужно отменять турнир совсем".

А тут из-за трех-четырех российских игроков, включая Медведева, мы пошли против Уимблдона. Если выслушать теннисистов, то они решения не поняли. 99% игроков хотят очки и хотят играть турнир так, как раньше. Поэтому мне нужно знать, ATP защищает игроков или Россию?

Я поеду на Уимблдон за призовыми, как на выставочный турнир. Но мне интересно почему с игроками это не обсудили? Да, говорят, что Совет проголосовал, но нам ничего не говорили.

Мне жалко россиян, но они устроили проблему. А платят за это все игроки ATP. Я этого не понимаю. Нас всех наказали. Теперь такое чувство, что мы поедем на выставочный турнир только ради денег", - сказал Пер во время пресс-конференции.

До этого экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский возмутился решением лишить Wimbledon рейтинговых очков. С критикой в адрес теннисного сообщества также выступили украинский теннисист Александр Долгополов и украинская теннисистка Марта Костюк.

В свою очередь, организаторы Wimbledon-2022 уже отреагировали на вопиющий вердикт ATP, WTA и ITF и заявили, что приняли "единственное правильное решение" в отношении российских и белорусских теннисистов.

Wimbledon-2022 состоится с 27 июня по 10 июля в лондонском пригороде Уимблдон.

Напомним, что Roland Garros ограничился лишь условными санкциями в отношении российских и белорусских спортсменов.

Александр Довгополов о начале войны и отстранении россиян от турниров большого тенниса

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