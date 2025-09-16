Кохан с личным рекордом остановился в шаге от пьедестала в метании молота на ЧМ-2025

Михаил Кохан / © Associated Press

Украинский метатель молота Михаил Кохан остановился в шаге от пьедестала на чемпионате мира-2025 в Токио.

24-летний украинец в финале занял четвертое место, установив личный рекорд – 82,02 метра.

Обладателем "золота" стал канадец Итан Кацберг с результатом 84,70 метра – это новый рекорд чемпионатов мира.

Серебряную медаль завоевал немец Мерлин Гуммель, которому удалось метнуть молот на 82,77 метра. "Бронзу" взял венгр Бенце Халаш – 82,69 метра.

ЧМ-2025 по легкой атлетике. Метание молота, финал (мужчины)

1. Итон Кацберг (Канада) – 84,70 м

2. Мерлин Гуммель (Германия) – 82,77 м

3. Бенце Халаш (Венгрия) – 82,69 м

4. Михаил Кохан (Украина) – 82,02 м

Кохан в четвертый раз в карьере выступил в финале мирового первенства. До этого бронзовый призер Евро-2024 дважды занимал пятое место (2019, 2023) и один раз был седьмым (2022).

Отметим, что на Олимпиаде-2024 Кохан завоевал бронзовую медаль с результатом 79,39 метра, выборов первую олимпийскую награду в карьере.

На Играх-2020 в Токио он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 80,39 метра.