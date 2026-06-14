Кохан с личным рекордом завоевал "серебро" на этапе Континентального тура в США

Михаил Кохан / © Associated Press

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Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал серебряную медаль в метании молота на этапе Континентального тура в Лос-Анджелесе (США).

25-летний украинец метнул молот на 82,38 метра, обновив лучший результат в карьере. До этого личным рекордом Кохана был результат 82,02 метра — его он установил на чемпионате мира-2025 в Токио.

Однако даже такой результат не позволил Кохану стать чемпионом соревнований, поскольку француз Ян Шасинан метнул молот на 82,44 метра. "Бронзу" завоевал американец Руди Винклер — 80,43 метра.

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Континентальный тур. Лос-Анджелес. Метание молота (мужчины)

1. Ян Шасинан (Франция) — 82,44 метра

2. Михаил Кохан (Украина) — 82,38 м — личный рекорд

3. Руди Винклер (США) — 80,43 м

Напомним, Кохан на Олимпиаде-2024 в Париже завоевал бронзовую медаль с результатом 79,39 метра, выборов первую олимпийскую награду в карьере.

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На Играх-2020 в Токио он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 80,39 метра.

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