Кохан выиграл "бронзу" абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота

Михаил Кохан / © Associated Press

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Украинец Михаил Кохан завоевал "бронзу" в метании молота на первом в истории абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который 11 сентября начался в венгерском Будапеште.

25-летний украинский легкоатлет продержался до финального, четвертого раунда попыток, однако не смог улучшить результат. Его итоговый результат — 78,90 метра.

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"Золото" завоевал немец Мервин Гуммель, метнувший молот на 81,46 метра. "Серебро" завоевал Бенце Халаш из Венгрии (80,30 метра).

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Олимпийский чемпион Парижа-2024 канадец Итан Кацберг выполнил две неудачные попытки (после второй у него выскользнул из рук молот) и досрочно выбыл из соревнований.

Абсолютный ЧМ-2026. Метание молота (мужчины)

1. Мерлин Гуммель (Германия) — 81,46 метра

2. Бенце Халаш (Венгрия) — 80,30 метра

3. Михаил Кохан (Украина) — 78,90 метра

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4. Ян Шоссинан (Франция) — 78,36 метра

5. Владимир Мыслывчук (Чехия) — 78,19 метра

6. Павел Файдек (Польша) — 76,11 метра

7. Руди Винклер (США) — 75,86 метра

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Итан Кацберг (Канада) — 0

Общий призовой фонд первого в истории абсолютного чемпионата мира составляет 10 миллионов долларов. Для сравнения — Бриллиантовая лига в течение сезона выплачивает атлетам 2,74 млн долларов.

За "золото" на абсолютном чемпионате мира-2026 предусмотрено 150 тысяч долларов призовых, за "серебро" — 75 тысяч долларов, за "бронзу" — 40 тысяч долларов.

Например, чемпионы финала Бриллиантовой лиги-2026 заработали по 60 тысяч долларов, серебряные призеры — 20 тысяч долларов, бронзовые — 9 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике.

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