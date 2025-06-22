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Кохан завоевал "золото" в метании молота на этапе Континентального тура в Эстонии
Михаил установил рекорд стадиона, показав результат 79,37 метра.
Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал золотую медаль на этапе Континентального тура в эстонском Йыхви.
24-летний украинец выиграл соревнования с результатом 79,37 метра, установив новый рекорд стадиона.
Главным соперником Кохана был 5-кратный чемпион мира Павел Файдек из Польши (77,25 метра). В своей последней попытке украинец превзошел его на 2,12 метра.
Для Михаила это пятая медаль в сезоне-2025. "Золото" соревнований в Эстонии стало для него пятым на международном уровне в этом году.
Рекордом текущего сезона для Кохана остается результат 80,73 метра, который он показал в апреле на Международном кубке Анталии, состоявшемся в Турции.
Для Михаила соревнования в Эстонии стали последними перед командным чемпионатом Европы по легкой атлетике, который состоится с 27 по 29 июня в испанском Мадриде.
Отметим, что на Олимпиаде-2024 Кохан завоевал бронзовую медаль с результатом 79,39 метра, выборов первую олимпийскую награду в карьере.
На Играх-2020 в Токио он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 80,39 метра.
Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Париже.