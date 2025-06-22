Кохан завоевал "золото" в метании молота на этапе Континентального тура в Эстонии

Михаил Кохан / © Associated Press

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Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал золотую медаль на этапе Континентального тура в эстонском Йыхви.

24-летний украинец выиграл соревнования с результатом 79,37 метра, установив новый рекорд стадиона.

Главным соперником Кохана был 5-кратный чемпион мира Павел Файдек из Польши (77,25 метра). В своей последней попытке украинец превзошел его на 2,12 метра.

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Для Михаила это пятая медаль в сезоне-2025. "Золото" соревнований в Эстонии стало для него пятым на международном уровне в этом году.

Рекордом текущего сезона для Кохана остается результат 80,73 метра, который он показал в апреле на Международном кубке Анталии, состоявшемся в Турции.

Для Михаила соревнования в Эстонии стали последними перед командным чемпионатом Европы по легкой атлетике, который состоится с 27 по 29 июня в испанском Мадриде.

Отметим, что на Олимпиаде-2024 Кохан завоевал бронзовую медаль с результатом 79,39 метра, выборов первую олимпийскую награду в карьере.

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На Играх-2020 в Токио он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с результатом 80,39 метра.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Париже.