"Колено меня подвело": звезда UFC комично упал на тренировке (видео)

"Колено меня подвело": звезда UFC комично упал на тренировке (видео)

Боец танцевал и не смог удержаться на ногах.

Обладатель пояса чемпиона UFC в самом легком дивизионе американский боец Алджамейн Стерлинг попал в комическую ситуацию.

Боец решил немного потанцевать во время тренировки, но неожиданно упал.

Видео своего танца Стерлинг опубликовал на своей странице Instagram.

"Колено меня подвело", — объяснил падение Стерлинг.

В последнем поединке Стерлинг отобрал у Петра Яна титул чемпиона UFC в самом легком весе. Эта победа стала для него 20-й в карьере. В его пассиве также есть 3 поражения.

у Петра Яна титул чемпиона UFC в самом легком весе. Эта победа стала для него 20-й в карьере. В его пассиве также есть 3 поражения. В следующем поединке бойцы встретятся в реванше на турнире UFC 273, который пройдет 9 апреля в Бруклине (США), но место может измениться.

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