Коленом в челюсть: британский боец UFC отправил соперника в глубокий нокаут (видео)

Лерон Мерфи остается непобедимым в смешанных единоборствах.
Британский боец Лерон Мерфи зрелищно победил финна иранского происхождения Маквана Амирхани на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
Поединок завершился во втором раунде. Амирхани попытался пройти в ноги сопернику, но Мерфи причитал его замысел и навстречу мощно пробил коленом в челюсть. Как следствие, соперник британца оказался на канвасе и потерял сознание. Рефери сразу остановил бой, оттащив Мерфи от его жертвы.
Врачи несколько минут оказывали пострадавшему неотложную помощь. В итоге финский боец таки оправился от страшного попадания коленом и смог самостоятельно покинуть октагон.
- Для Мерфи эта победа стала 11-й в смешанных единоборствах, также на его счету одна ничья.
- Амирхани проиграл седьмой раз в карьере при 16-ти победах.
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