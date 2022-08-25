Количество впечатляет: Гутцайт рассказал, сколько медалей завоевали украинские спортсмены с начала 2022 года

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал количество добытых медалей украинскими спортсменами, которые были выиграны более чем за полгода.

В частности, по словам Гутцайта, украинские спортсмены заряжены на победы и уже начали подготовку к Олимпийским играм-2024, которые пройдут в Париже.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".

"Мы возобновляем всеукраинские соревнования по разным видам спорта. Делаем все, чтобы наши спортсмены продолжали готовиться и побеждать. Впереди у нас Олимпийские игры в Париже. Работаем над тем, чтобы и там раздавался наш гимн, чтобы наши спортсмены поднимались на пьедесталы.

С начала года более 1500 медалей добыли в борьбе. В столь сложное время все спортсмены очень мотивированы и настроены на победы. Им это удается. Я хочу поблагодарить спортсменов, тренеров, все спортивное сообщество", — отметил Гутцайт.

Также он отметил, что своими достижениями украинские спортсмены усиливают борьбу Украины на дипломатическом фронте. Они доносят миру правдивую информацию о преступлениях России в Украине.

"Это очень непростая работа, но мы все ее выполняем. Россиян и беларусов не должно быть на спортивных аренах. Они очень хотят пролезть, но мы работаем и будем работать, чтобы мы не видели российских и белорусских спортсменов на соревнованиях", — подытожил министр молодежи и спорта.

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