"Коллеги гордятся мной": английский футбольный арбитр признался, что он гей

Джеймс Эдкок поведал миру о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Английский футбольный судья Джеймс Эдкок сделал каминг-аут. Известный британский рефери открыто заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Когда я переходил от частичной занятости в футболе к полноценной работе, кто-то знал об этом, кто-то нет. Не все мои коллеги в курсе, и это нормально. Я слышал от коллег: "Я горжусь тобой. Тем, что ты можешь быть открытым геем в спорте". Они понимают, что барьеры до сих пор существуют.

Они меня полностью поддерживают, не ведут себя по-другому со мной, не общаются по-другому, узнав, что я гей. Мне не нужно носить футболку: "Я Джеймс Эдкок, и я гей". Люди это знают и принимают. Никаких гомофобных оскорблений я не слышал, поэтому не могу рассказать, когда мне приходилось бороться или преодолевать подобное", - сказал рефери в интервью BBC.

За свою карьеру Эдкок отсудил более 500 матчей - от любительского уровня до Премьер-лиги, где исполнял роль резервного арбитра.

В качестве главного судьи Эдкок обслужил больше 60 матчей Чемпионшипа, работал на играх английских Лиги 1 и Лиги 2, а также на поединках Кубка Англии и Кубка английской лиги.

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