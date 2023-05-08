"Колос" благодаря автоголу стал ближе к еврокубкам, "Рух" разгромом сбежал из зоны вылета (видео)

Завершились еще два поединка 25-го тура украинской Премьер-лиги.

В матчах 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Верес" на своем поле проиграл "Колосу" ( 0:1 ), а "Рух" дома разбил "Ингулец" со счетом 3:0 .

Победу клуба из Ковалевки принес автогол Дениса Балана – защитник "Вереса" на 8-й минуте срезал мяч в свои ворота.

Денис Балан срезает мяч в свои ворота в матче с Колосом #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/7WgkCipczN — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 8, 2023

Обзор матча

"Верес" (24 очка) занимает 13-е место в УПЛ. "Колос" (33 балла) вышел на шестую и позицию – от зоны еврокубков ковалевцев теперь отделяют 5 зачетных пунктов.

В следующем туре подопечные Юрия Вирта 14 мая примут "Металлист 1925", а "Колос" 15 мая дома сыграет с "Александрией".

А в параллельном матче "Рух" нанес разгромное поражение "Ингульцу". На 14-й минуте львовян вывел вперед нигерийский форвард Вил Соломон-Отабор.

В начале второй половины встречи хозяева удвоили свое преимущество усилиями Юрия Климчука. Точку в игре в компенсированное время поставил все тот же Климчук, оформивший дубль.

"Рух" (24 очка) покинул зону вылета и поднялся на 14-е место в УПЛ. "Ингулец" (27 баллов) остался на десятой строчке.

В следующем туре львовский клуб 14 мая на выезде сойдется с "Кивбассом", а петровцы днем ранее примут "Шахтер".

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