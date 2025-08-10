- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
"Колос" благодаря голу новичка неожиданно обыграл "Полесье" в УПЛ (видео)
Клуб из Ковалевки одержал вторую подряд победу на старте нового сезона.
"Колос" на выезде обыграл "Полесье" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Центральном стадионе" в Житомире завершился со счетом 0:1.
Победный гол команда из Ковалевки забила на 47-й минуте. Автором результативного удара стал Юрий Климчук, который только в начале июля присоединился к "Колосу".
Для 28-летнего Климчука это дебютный гол за "Колос". До этого он шесть сезонов играл за львовский "Рух".
Обзор матча "Полесье" – "Колос"
Для "Колоса" (6 очков) это вторая победа подряд на старте нового сезона УПЛ. В первом туре подопечные Руслана Костышина обыграли "Кривбасс" (2:1).
"Полесье" осталось с тремя баллами в своем активе. В стартовом туре УПЛ житомирский клуб обыграл "Карпаты" (2:0).
В третьем туре "Колос" 16 августа примет "Карпаты", а "Полесье" днем позже дома будет противостоять ЛНЗ.
Напомним, в четверг, 14 августа, "Полесье" сыграет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против венгерского "Пакша". В первом поединке подопечные Руслана Ротаня разгромили соперника со счетом 3:0.