"Колос" благодаря голу новичка неожиданно обыграл "Полесье" в УПЛ (видео)

"Колос" / © ФК Колос

"Колос" на выезде обыграл "Полесье" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Центральном стадионе" в Житомире завершился со счетом 0:1 .

Победный гол команда из Ковалевки забила на 47-й минуте. Автором результативного удара стал Юрий Климчук, который только в начале июля присоединился к "Колосу".

Для 28-летнего Климчука это дебютный гол за "Колос". До этого он шесть сезонов играл за львовский "Рух".

Обзор матча "Полесье" – "Колос"

Для "Колоса" (6 очков) это вторая победа подряд на старте нового сезона УПЛ. В первом туре подопечные Руслана Костышина обыграли "Кривбасс" (2:1).

"Полесье" осталось с тремя баллами в своем активе. В стартовом туре УПЛ житомирский клуб обыграл "Карпаты" (2:0).

В третьем туре "Колос" 16 августа примет "Карпаты", а "Полесье" днем позже дома будет противостоять ЛНЗ.

Напомним, в четверг, 14 августа, "Полесье" сыграет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против венгерского "Пакша". В первом поединке подопечные Руслана Ротаня разгромили соперника со счетом 3:0.