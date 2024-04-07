"Колос" и "Металлист 1925" не определили сильнейшего в матче 23-го тура УПЛ (видео)

Ковалевцы и харьковчане обменялись голами и поделили очки.

"Колос" сыграл вничью с "Металлистом 1925" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 1:1 .

В первом тайме хозяева создали себе минимальное преимущество – на 23-й минуте отличился бразилец Ранжел.

На старте второй половины встречи харьковский клуб отыгрался. На 47-й минуте результативный удар нанес Андрей Борячук.

Обзор матча "Колос" – "Металлист 1925"

После этого матча "Колос" (25 очков) занимает девятое место в УПЛ. "Металлист 1925" (17 баллов) находится на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре ковалевцы 14 апреля на выезде встретятся с "Полесьем", а харьковчане днем позже сыграют с "Днепром-1".

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