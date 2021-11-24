"Колос" на последней минуте спасся от поражения против "Миная" в перенесенном матче УПЛ

"Колос" на последней минуте спасся от поражения против "Миная" в перенесенном матче УПЛ

Несмотря на это, Селезнев и компания покинули зону вылета.

Ужгородский "Минай" в рамках перенесенного поединка 3-го тура украинской Премьер-лиги потерял победу в родных стенах против "Колоса" из Коваливки, сыграв вничью со счетом 1:1 .

Отметим, что хозяева вышли вперед на 50 минуте – Диниил Кныш удачно реализовал удар с пенальти.

В общем, футболисты "Миная" имели больше шансов для взятия ворот, о чем говорит преимущество "Миная" по количеству нанесенных ударов в створ. Впрочем, мячом в течение 90 минут противостояния больше владели футболисты "Колоса".

Как следствие, владение игровым снарядом в компенсированное ко второму тайма время принесло "Колосу" результат — Анатолий Нуриев на шестой добавленной минуте точным ударом принес коваливцам ничью.

После этого результата "Минай" набрал 10 очков и поднялся на 14 строчку в турнирной таблице. Таким образом, ужгородский коллектив покинул зону вылета. Что касается "Колоса", то они набрали 15 пунктов и остались на десятой позиции.

Добавим, что этот матч должен был состояться еще летом, но дирекция УПЛ приняла решение перенести игру на более поздний срок из-за участия "Колоса" в Лиге конференций. Клуб из Ковалевки, собственно, и попросил перенести дуэль с "Минаем".