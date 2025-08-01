"Колос" обыграл "Кривбасс" в матче-открытии нового сезона УПЛ (видео)

"Колос" – "Кривбасс" / © ФК Кривбасс

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"Колос" обыграл "Кривбасс" в стартовом матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 2:1 .

Подопечные Руслана Костышина открыли счет на 14-й минуте встречи – автором первого забитого мяча в новом розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу стал защитник Никита Бурда.

На 71-й минуте преимущество ковалевцев удвоил бразильский полузащитник Элиас.

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На последней минуте основного времени "Кривбасс" сократил отставание благодаря голу 17-летнего украинского хавбека Александра Каменского, но спастись от поражения не сумел.

Отметим, что это был дебютный матч Патрика ван Леувена на посту главного тренера криворожцев. Нидерландский специалист летом заменил Юрия Вернидуба, который решил не продлевать контракт с клубом.

Обзор матча "Колос" – "Кривбасс"

Будет добавлен в скором времени.

Во втором туре УПЛ клуб из Ковалевки 10 августа встретится с "Полесьем", а криворожцы днем раньше сразятся с "Металлистом 1925".

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В прошлом сезоне "Колос" финишировал на десятом месте в УПЛ, а "Кривбасс" стал пятым, остановившись в шаге от еврокубков.

Ранее сообщалось, что "Александрии" запретили выйти на поле с флагом Украины на матч квалификации Лиги конференций против сербского "Партизана".