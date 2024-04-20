"Колос" победил "Ворсклу" и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в УПЛ (видео)

"Колос" на выезде обыграл "Ворсклу" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве завершился со счетом 0:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. После перерыва гости вышли вперед – на 53-й минуте отличился Денис Безбородько.

В конце матча ковалевцы сняли вопрос о победителе. На 87-й минуте Владислав Велетень забил второй гол в ворота полтавской команды.

Обзор матча "Ворскла" – "Колос"

Таким образом, "Колос" прервал свою шестиматчевую серию без побед в УПЛ. Ковалевский клуб с 28 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

"Ворскла" довела свою безвыигрышную серию в чемпионате Украины до пяти поединков. Полтавчане с 30 баллами занимают седьмую позицию.

В следующем туре "Ворскла" 29 апреля на выезде сыграет с "Полесьем". Днем ранее "Колос" примет "Александрию".

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