Колос - Шахтер Караганда: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Поединок состоится 5 августа в Ковалевке.
В четверг, 5 августа, свой еврокубковый путь в новом сезоне начинает ковалевский "Колос". Команда Руслана Костышина проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Шахтера" из Караганды.
Поединок состоится в Ковалевке на стадионе "Колос". Стартовый свисток прозвучит в 21:00.
Где смотреть матч Колос - Шахтер Караганда
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал Футбол 2. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Прогнозы букмекеров на матч Колос - Шахтер Караганда
По мнению букмекеров, украинский клуб является абсолютным фаворитом первого матча. На победу команды Костышина можно поставить с коэффициентом 1.63. Ничья - 3.70. Победа казахов - 5.50.
Что касается шансов на проход в следующий раунд, то специалисты также отдают очевидное преимущество "Колосу" - 1.32 на представителя УПЛ против 3.25 на успех клуба из Казахстана.
- Ответный матч команды проведут 10 августа в Нур-Султане.
- В случае своего успеха ковалевцы в следующем раунде квалификации будут противостоять победителю пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).
"Колос" остался единственным представителем Украины в Лиге конференций. Ранее из турнира вылетела полтавская "Ворскла", сенсационно проиграв финском "КуПСу".