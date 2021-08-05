Колос - Шахтер Караганда: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Колос - Шахтер Караганда: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Поединок состоится 5 августа в Ковалевке.

В четверг, 5 августа, свой еврокубковый путь в новом сезоне начинает ковалевский "Колос". Команда Руслана Костышина проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Шахтера" из Караганды.

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе "Колос". Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Где смотреть матч Колос - Шахтер Караганда

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал Футбол 2. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Прогнозы букмекеров на матч Колос - Шахтер Караганда

По мнению букмекеров, украинский клуб является абсолютным фаворитом первого матча. На победу команды Костышина можно поставить с коэффициентом 1.63. Ничья - 3.70. Победа казахов - 5.50.

Что касается шансов на проход в следующий раунд, то специалисты также отдают очевидное преимущество "Колосу" - 1.32 на представителя УПЛ против 3.25 на успех клуба из Казахстана.

Ответный матч команды проведут 10 августа в Нур-Султане.

В случае своего успеха ковалевцы в следующем раунде квалификации будут противостоять победителю пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).

"Колос" остался единственным представителем Украины в Лиге конференций. Ранее из турнира вылетела полтавская "Ворскла", сенсационно проиграв финском "КуПСу".

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