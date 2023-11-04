"Колос" спасся от поражения в матче против новичка УПЛ и обошел в таблице "Динамо"

ЛНЗ на своем поле сыграл вничью с "Колосом" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Черкассах закончился со счетом 1:1 .

Хозяева вышли вперед на 20-й минуте – Сергей Шестаков забил гол после подачи Назария Муравского.

Однако удержать победу черкасскому клубу не удалось. На 79-й минуте Вадим Милько вырвал для ковалевцев ничью, уверенно реализовав пенальти.

ЛНЗ (13 очков) занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Колос" (17 баллов) поднялся на седьмую позицию, потеснив на восьмую строчку киевское "Динамо" (16 пунктов и три игры в запасе).

В следующем туре УПЛ новичок элитного дивизиона 12 ноября сыграет против "Зари", а команда из Ковалевки 10 ноября будет принимать "Минай".

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