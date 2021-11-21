"Колос" в большинстве победил "Десну" и прервал четырехматчевую серию поражений в УПЛ

В начале второго тайма черниговская команда осталась вдесятером.
"Колос" обыграл "Десну" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Чернигове завершился со счетом 1:0 в пользу ковалевского клуба.
Победу гостям принес результативный удар грузинского нападающего Ники Ситчинавы на 67-й минуте встречи.
Отметим, что с 53-й минуты черниговская команда играла в меньшинстве - защитник "Десны" Евгений Селин получил прямую красную карточку. Завершали матч команды уже в равных составах - в компенсированное время прямое удаление заработал хавбек ковалевцев Диего Кариока.
- "Десна" (21 балл) осталась на седьмой строчке таблицы УПЛ. "Колос" (14 очков), прервав четырехматчевую проигрышную серию, поднялся на 10-е место.
- В следующих играх туре УПЛ черниговцы 27 ноября в Одессе сыграют с "Черноморцем", а "Колос" 24 ноября встретится с "Минаем".
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