"Колос" в меньшинстве сыграл вничью с "Карпатами" и стал лидером УПЛ (видео)

"Колос" сыграл вничью с "Карпатами" в домашнем матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 1:1 .

На 20-й минуте ковалевцев вывел вперед Юрий Климчук. На 33-й минуте встреча была приостановлена из-за воздушной тревоги.

Через несколько минут после возобновления матча "Колос" остался в меньшинстве - прямую красную карточку и удаление заработал албанский полузащитник Аринальдо Ррапай.

Во втором тайме "львы" воспользовались численным преимуществом и сравняли счет – на 67-й минуте отличился Игорь Краснопир.

После этой победы "Колос" (7 очков) возглавил турнирную таблицу УПЛ. "Карпаты" (2 балла) остались на 13-й строчке.

В четвертом туре команда из Ковалевки 30 августа примет новичка элитного дивизиона "Эпицентр", а львовяне днем ранее сыграют с "Кудровкой", которая также в этом сезоне дебютировала в УПЛ.

Перед этим оба клуба проведут поединки 1/32 финала Кубка Украины: "Колос" сразится с киевским "Локомотивом", а "Карпаты" встретятся с криворожским "Пенуэлом".