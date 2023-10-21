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"Колос" в меньшинстве удержал победу над "Александрией" и прервал безвыигрышную серию в УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Колос" в меньшинстве удержал победу над "Александрией" и прервал безвыигрышную серию в УПЛ

"Александрия" – "Колос" / Фото: УПЛ

Гол Валерия Лучкевича позволил ковалевцам набрать три очка.

"Колос" победил "Александрию" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" завершился поражением хозяев со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече клуб из Ковалевки забил в конце первого тайма. На 45+1-й минуте Валерий Лучкевич с линии штрафной отправил мяч в верхний угол.

В начале второго тайма ковалевцы остались в меньшинстве – прямую красную карточку за грубый фол заработал Кирилл Попов.

Однако команда Руслана Ротаня не сумела воспользоваться численным преимуществом и отыграться. Таким образом, "Колос" прервал свою безвыигрышную серию в УПЛ, которая насчитывала семь поединков.

"Колос" (15 очков) поднялся на восьмое место в УПЛ. "Александрия" (9 баллов) располагается на 12-й позиции.

В 12-м туре УПЛ ковалевцы примут "Динамо", а александрийцы на выезде встретятся с "Рухом". Оба матча состоятся 28 октября.

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Дата публикации
Просмотры
85
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