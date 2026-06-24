Колумбия одолела ДР Конго и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2026

Колумбия — ДР Конго / © Associated Press

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Сборная Колумбии обыграла команду ДР Конго в матче второго тура группы K чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Акрон" в мексиканском городе Сапопан завершился со счётом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече колумбийцы забили на 76-й минуте — Даниэль Муньос поразил ворота африканской сборной, результативную передачу сделал Хуан Кинтеро.

Колумбия — ДР Конго / © Associated Press

Для Колумбии это вторая подряд победа на Мундиале. В первом туре ЧМ-2026 южноамериканцы победили Узбекистан (3:1).

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В другом матче второго тура этого квартета Португалия с дублем Криштиану Роналду уничтожила Узбекистан (5:0).

После второго тура Колумбия (6 очков) единолично лидирует в группе K и досрочно вышла в плей-офф. Португалия (4 балла) занимает второе место, ДР Конго (1 пункт) — третье. Узбекистан (0) идет на последней строчке.

В заключительном третьем туре Колумбия сыграет с Португалией, а ДР Конго сразится с Узбекистаном. Оба поединка состоятся 28 июня, в 02:30 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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