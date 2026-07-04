Колумбия одолела Гану и стала последним участником 1/8 финала ЧМ-2026

Колумбия — Гана / © Associated Press

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Сборная Колумбии обыграла команду Ганы в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "Arrowhead Stadium" в американском городе Канзас-Сити завершился со счетом 1:0 .

Колумбийцы открыли счет на 14-й минуте встречи, когда Джон Ариас на дальней штанге замкнул подачу Луиса Суареса с правого фланга.

Колумбия — Гана / © Associated Press

Колумбия — Гана / © Associated Press

Во втором тайме южноамериканская сборная могла увеличить свое преимущество, но гол Луиса Диаса на 56-й минуте был отменен из-за офсайда.

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Таким образом, именно Колумбия стала последним участником 1/8 финала ЧМ-2026, где сразится со Швейцарией, которая на старте плей-офф уверенно обыграла Алжир (2:0).

Матч Швейцария — Колумбия состоится во вторник, 7 июля, в 23:00 по киевскому времени.

Колумбийцы заняли первое место в группе K, обыграв Узбекистан (3:1), одолев ДР Конго (1:0) и сыграв вничью с Португалией (0:0).

Ганцы финишировали третьими в квартете L, обыграв Панаму (1:0), сыграв вничью с Англией (0:0) и уступив Хорватии (1:2).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Аргентина с голом Месси с трудом дожала Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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