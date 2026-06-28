Колумбия взяла очко против Португалии с Роналду и сохранила лидерство в группе на ЧМ-2026

Колумбия - Португалия / © Associated Press

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Сборные Колумбии и Португалии сыграли вничью в матче заключительного третьего тура группы K чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Hard Rock Stadium" в американском Майами завершился со счетом 0:0 .

На протяжении встречи колумбийцы нанесли 24 удара по воротам (6 — в створ) против 13 у португальцев (2 — в створ), однако забить ни одной из команд так и не удалось.

Отметим, что 41-летний лидер португальцев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл на поле весь матч.

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В другом матче третьего тура этого квартета сборная ДР Конго обыграла команду Узбекистана со счетом 3:1.

Колумбия (7 очков) выиграла группу K, Португалия (5 баллов) заняла второе место, ДР Конго (4 пункта) финишировала третьей — все три сборные вышли в плей-офф. Узбекистан (0) стал последним и завершил выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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