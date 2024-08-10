Коляденко уступила в финале и стала серебряной призеркой Олимпиады-2024 в вольной борьбе

Украинская борчиха вольного стиля Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В финале соревнований (весовая категория до 62 кг) 25-летняя украинка уступила японке Мотоке Сакуре, которая является вторым номером мирового рейтинга. Схватка за "золото" завершилась со счетом 1:12.

На пути в финал Коляденко в 1/8 финала одержала победу над Орхон Пуревдорж из Монголии (8:7), в четвертьфинале одолела представительницу Болгарии Биляну Дудову (7:3), а в полуфинале осилила представительницу Кыргызстана Айсулу Тынынбекову (9:2), которая является серебряной призеркой Олимпиады-2020 в Токио.

Таким образом, Коляденко взяла реванш у Тынынбековой за поражение в полуфинале Олимпиады-2020. На Играх в Токио украинка завоевала "бронзу".

Кроме того, Ирина является трехкратной чемпионкой Европы (2021, 2023, 2024), выигрывала "бронзу" на ЧЕ-2020, а также "серебро" (2019) и "бронзу" (2023) на чемпионатах мира.

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Медаль Коляденко стала 12-й для украинцев на Играх в столице Франции. В копилке "сине-желтых" три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

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