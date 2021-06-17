Команда Андрея Шевченко сыграет второй матч на Евро-2020: главные события вокруг матча Украина — Северная Македония

Поединок начнется 17 июня в 16:00.
В четверг, 17 июня, сборная Украины сыграет второй матч Евро-2020. Соперником команды Андрея Шевченко будет национальная команда Северной Македонии.
Встреча состоится на стадионе "Национальный" в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
ТСН.ua рассказывать обо всем, что происходит вокруг матча, до его начала. После этого, следите за ходом событий на футбольном поле в нашей текстовой трансляции поединка.
- Украина и Северная Македония неудачно стартовали на нынешней континентальном первенстве. "Сине-желтые" начали групповой этап с поражения от Нидерландов (2:3), а Северная Македония уступила Австрии (1:3) ;
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.