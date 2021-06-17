Команда Андрея Шевченко сыграет второй матч на Евро-2020: главные события вокруг матча Украина — Северная Македония

Поединок начнется 17 июня в 16:00.

В четверг, 17 июня, сборная Украины сыграет второй матч Евро-2020. Соперником команды Андрея Шевченко будет национальная команда Северной Македонии.

Встреча состоится на стадионе "Национальный" в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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ТСН.ua рассказывать обо всем, что происходит вокруг матча, до его начала. После этого, следите за ходом событий на футбольном поле в нашей текстовой трансляции поединка.

Украина и Северная Македония неудачно стартовали на нынешней континентальном первенстве. "Сине-желтые" начали групповой этап с поражения от Нидерландов (2:3) , а Северная Македония уступила Австрии (1:3) ;

, а Северная Македония ; В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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