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Команда без тренера: в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2022 с Казахстаном и Францией вызваны 24 игрока

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Команда без тренера: в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2022 с Казахстаном и Францией вызваны 24 игрока

УАФ

"Сине-желтые" ближайший поединок проведут 1 сентября.

Комитет национальных сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ) вызвал в расположение национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира Чемпионата мира-2022 24 игрока. Еще восемь футболистов находятся в резервном списке.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ("Аталанта" Бергамо, Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм" Лондон, Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош" Будапешт, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Резервный список: Евгений Макаренко ("Фехервар" Секешфехервар, Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия) Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск).

Сбор "сине-желтые" начнут 29 августа в Киеве.

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