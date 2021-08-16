Команда без тренера: в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2022 с Казахстаном и Францией вызваны 24 игрока

"Сине-желтые" ближайший поединок проведут 1 сентября.
Комитет национальных сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ) вызвал в расположение национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира Чемпионата мира-2022 24 игрока. Еще восемь футболистов находятся в резервном списке.
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ("Аталанта" Бергамо, Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм" Лондон, Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош" Будапешт, Венгрия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).
Резервный список: Евгений Макаренко ("Фехервар" Секешфехервар, Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия) Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск).
Сбор "сине-желтые" начнут 29 августа в Киеве.
- Сборная Украины начала отбор ЧМ-2022 выездной ничьей против французов (1:1), после чего дома упустила победу над финнами (1:1). В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно потеряли очки с Казахстаном (1:1).
- В сентябре "сине-желтые" сыграют три матча: два поединка отборочного раунда ЧМ-2022 с Казахстаном в Нур-Султане (1-го числа) и Францией в Киеве (4-го числа), а также товарищескую встречу с Чехией на выезде (8-го числа).
- Сборная Украины продолжает оставаться без тренера после ухода с поста Андрея Шевченко 1 августа.