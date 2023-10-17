Команда Дюбуа обжаловала решение WBA отклонить их апелляцию на результат боя с Усиком

Британский боксер никак не может смириться с поражением от украинца.

Команда Даниэля Дюбуа оспорила решение WBA отклонить их апелляцию на результат боя против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Об этом сообщил промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен в комментарии iFL TV.

"Мы перечитали решение, и обжаловали его. Они даже не ответили на главную причину нашей жалобы. Она заключалась в том, сколько времени дал рефери Усику на восстановление и в его указаниях.

Они даже не рассматривали этот вопрос. По крайней мере, об этом не упоминается ни в каких документах с выводами, которые они направили. Поэтому мы и дальше будем продолжать пытаться делать то, что будет правильно для нашего бойца", – заявил Уоррен.

В ночь на 27 августа Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Однако в пятом раунде боя произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу удар ниже пояса, после чего тот упал на канвас ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. В связи с этим в команде Дюбуа требовали аннулировать результат боя с Усиком.

Позже WBA выступила с официальным заявлением, констатировав, что попадание Дюбуа ниже пояса было нарушением правил и после детального изучения апелляции постановила, что результат чемпионского боя остается в силе.

Читайте также:

"Даст ему несколько пощечин и побьет": экс-чемпион мира сделал прогноз на поединок Усик – Фьюри

Промоутер Фьюри назвал единственный способ для Усика выиграть бой за звание "абсолюта"

"Превосходит всех в хевивейте": экс-чемпион мира спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри