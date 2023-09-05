Команда Дюбуа официально подала апелляцию на результат боя с Усиком: промоутер поделился деталями

Команда британца Даниэля Дюбуа подала апелляцию на результат боя против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Об этом сообщил промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен в комментарии Seconds Out.

По его словам, команда Дюбуа надеется, что WBA удовлетворит апелляцию и назначит поединок-реванш между Усиком и Дюбуа.

"Сегодня мы подали апелляцию. Мы завершили работу над ней, и сегодня WBA начнет апелляционный процесс в соответствии с их правилами. Им придется ее рассмотреть. Я хочу, чтобы они поступили правильно. Я думаю, что в худшем случае они объявят реванш.

Я считаю, что санкционирующие органы захотят разобраться между собой. Нет причин откладывать реванш, потому что последний бой прошел по правилам WBA, все согласились. Если их правила предусматривают реванш, то я уверен, что он состоится", – заявил Уоррен.

Напомним, в ночь на 27 августа Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Однако в пятом раунде боя произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу удар ниже пояса. Из-за этого рефери дал Усику несколько минут на восстановление, после чего Александр поднялся на ноги и поединок продолжился.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. В связи с этим в команде Дюбуа требуют аннулировать результат боя с Усиком.

Добавим, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) уже выступила с официальным заявлением касательно скандального удара британца ниже пояса. В организации констатировали, что попадание Дюбуа было нарушением правил, поэтому Усик справедливо защитил свои титулы.

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