Команда Реброва проиграла матч за Суперкубок ОАЭ – Ярмоленко получил травму

Андрей был вынужден покинуть поле еще до перерыва.
"Аль-Айн" капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко уступил "Аль-Шардже" в поединке за Суперкубок ОАЭ – 0:1.
Единственный гол в этом матче был забит в первом тайме. На 29-й минуте нападающий "Аль-Айна" Коджо Лаба срезал мяч в свои ворота. После этого "боссы" пытались отыграться, но не смогли этого сделать.
Таким образом, подопечные Сергея Реброва упустили возможность завоевать первый трофей в этом сезоне.
Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе, однако на 44-й минуте он покинул поле из-за повреждения правого бедра.
Подробности травмы Андрея пока неизвестны. Он рискует пропустить стартовый матч сборной Украины в отборе на Евро-2024 против национальной команды Англии, который состоится 26 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Всего на счету Ярмоленко восемь голов и пять результативных передач за "Аль-Айн" в 22 матчах во всех турнирах.
В настоящее время подопечные Реброва (34 очка) занимают третье место в чемпионате ОАЭ, уступая лидеру – "Шабаб Аль-Ахли" – два балла.
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