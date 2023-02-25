Команда Реброва проиграла матч за Суперкубок ОАЭ – Ярмоленко получил травму

Андрей был вынужден покинуть поле еще до перерыва.

"Аль-Айн" капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко уступил "Аль-Шардже" в поединке за Суперкубок ОАЭ – 0:1 .

Единственный гол в этом матче был забит в первом тайме. На 29-й минуте нападающий "Аль-Айна" Коджо Лаба срезал мяч в свои ворота. После этого "боссы" пытались отыграться, но не смогли этого сделать.

Таким образом, подопечные Сергея Реброва упустили возможность завоевать первый трофей в этом сезоне.

Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе, однако на 44-й минуте он покинул поле из-за повреждения правого бедра.

Подробности травмы Андрея пока неизвестны. Он рискует пропустить стартовый матч сборной Украины в отборе на Евро-2024 против национальной команды Англии, который состоится 26 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Всего на счету Ярмоленко восемь голов и пять результативных передач за "Аль-Айн" в 22 матчах во всех турнирах.

В настоящее время подопечные Реброва (34 очка) занимают третье место в чемпионате ОАЭ, уступая лидеру – "Шабаб Аль-Ахли" – два балла.

Читайте также:

"Манчестер Сити" разгромил "Борнмут" без Забарного и продолжил преследовать "Арсенал" в АПЛ

Спаслись в конце матча: "Реал" в большинстве чуть не проиграл "Атлетико" в Ла Лиге (видео)

Роналду оформил хет-трик за 26 минут, уничтожив соперника в чемпионате Саудовской Аравии (видео)