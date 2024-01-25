Команда Шевченко: стали известны имена вице-президентов и членов исполкома УАФ

В команде Андрея Шевченко будет один первый вице-президент и два вице-президента.

В четверг, 25 января , Андрей Шевченко стал новым главой Украинской ассоциации футбола (УАФ). Конгресс УАФ также утвердил новых членов президиума ассоциации.

Первым вице-президентом УАФ избрали адвоката Павла Бойчука, а вице-президентами – главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и руководителя Львовской областной ассоциации футбола Александра Шевченко. Все решения поддержали единогласно.

"Павел – человек, которого знаю очень давно. Он очень хороший юрист, это человек будет брать ответственность за очень многое", – представил Бойчука новоиспеченный президент УАФ Андрей Шевченко.

Отметим, что Андрей Шевченко предложил изменить количество состава президиума УАФ – избрать 1 первого вице-президента и 2 вице-президентов. Ранее было 6 первых вице-президентов и 8 вице-президентов УАФ. Конгресс УАФ поддержал это предложение: 89 – "за", 2 – воздержались, 3 – не голосовали.

Кроме того, на Конгрессе УАФ были утверждены новые члены исполнительного комитета организации. Ими стали Сергей Владыко, Александр Каденко, Евгений Дикий, Николай Павлов, Екатерина Монзуль, Андрей Полтавец, Артем Стоянов и Александр Зинченко.

Статус почетных членов УАФ получил Виктор Межейко, Игорь Гатаулин и Виталий Кварцяный. Они могут посещать все исполкомы УАФ без права голоса.

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