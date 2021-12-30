Команда Шевченко в Серии А договорилась об аренде одноклубника Малиновского: условие удивляет

Клубы находятся на завершающей стадии переговоров по 20-летнему итальянцу.

"Дженоа" планирует в ближайшее время арендовать у "Аталанты" форварда Роберто Пикколи.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что "Аталанта" отдаст 20-летнего нападающего в аренду до конца сезона 2021/22. Предварительно это обойдется "Дженоа" в 2 миллиона евро.

Но генеральный менеджер "грифонов" Йоханнес Шпорс договорился об интересных условиях: чем больше Пикколи будет играть, тем меньше заплатят "генуэзцы". При пяти выходах стоимость будет составлять 1,3 млн, десяти – 600 тысяч, а если матчей будет 15 – аренда бесплатная.

Роберто Пикколи признали лучшим молодым игроком Италии в 2021 году, но пока он не в состоянии навязать борьбу основным нападающим "Аталанты".

В этом сезоне он сыграл в 10 матчах за первую команду и забил один гол.

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