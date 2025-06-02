Команда украинского футболиста стала последним участником Клубного чемпионата мира-2025

ФК "Лос-Анджелес" / © Associated Press

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Американский "Лос-Анджелес" украинского защитника Артема Смолякова стал последним участником Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

В матче плей-ин, где на кону стояла путевка на турнир, команда из МЛС обыграла мексиканскую "Америку" со счетом 2:1 .

22-летний Смоляков провел весь поединок на скамейке для запасных. В феврале этого года он перебрался за океан из житомирского "Полесья".

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"Лос-Анджелес" заменил на Клубном чемпионате мира-2025 мексиканский "Леон", который ранее исключили из турнира из-за запрета участвовать в нем командам, имеющим одного владельца. ФИФА установила, что мексиканские "Пачука" и "Леон" нарушают это правило.

Был назначен дополнительный матч, в котором "Лос-Анджелес" и "Америка" определили, кто будет играть на КЧМ-2025 вместо "Леона".

"Лос-Анджелес" на групповом этапе КЧМ-2025 сыграет в квартете D против английского "Челси", бразильского "Фламенго" и тунисского "Эсперанса".

Клубный чемпионат мира-2025 по футболу состоится с 15 июня по 13 июля в США.

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Клубный чемпионат мира-2025: все группы

Группа А: "Палмейрас" (Бразилия), "Порту" (Португалия), "Аль-Ахли" (Египет), "Интер" Майами (США)

Группа В: ПСЖ (Франция), "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия), "Сиэтл Саундерз" (США)

Группа С: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Группа D: "Фламенго" (Бразилия), "Челси" (Англия), "Лос-Анджелес" (США), "Эсперанс" (Тунис)

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Группа E: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Интер" (Италия), "Монтеррей" (Мексика), "Урава Ред Даймондс" (Япония)

Группа F: "Флуминенсе" (Бразилия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Ульсан" (Республика Корея), "Мамелоди Сандаунз" (Южная Африка)

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Видад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЭ)

Группа H: "Реал" Мадрид (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Пачука" (Мексика)

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Ранее ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.