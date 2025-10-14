"Команда высокого уровня": Ребров оценил победу над Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026

Сергей Ребров / © УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов после сложной победы над Азербайджаном (2:1) в матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

– Пан Сергей, подведите кратко итог матча.

– Была очень важная игра, очень важные три очка. Эта ответственность отражалась на игроках. После победы в Исландии было очень важно победить и сегодня. Поэтому где-то сказалась нервозность, особенно во втором тайме, когда нам нужно было идти вперед. Перед матчем СМИ обращали внимание, что у нас нет пяти ключевых игроков атаки. Было непросто. Но я благодарен, что те исполнители, которые вышли, отработали на максимуме и вырвали этот очень важный результат.

– С первых минут в атаку очень активно подключался Ефим Конопля – это была тренерская установка или его собственная инициатива?

– Нам нужно было забивать, все игроки это понимали и включались в атаку. Не только Конопля, но и Виталий Миколенко, и Илья Забарный, и Николай Матвиенко. В первом тайме мы создали достаточно моментов, нужно было больше забивать. Но, к сожалению, сложилось как сложилось. После перерыва сначала было очень тяжело, но мы забили очень важный мяч. К сожалению, Ефим в конце первого тайма получил повреждение и не смог продолжить игру.

– После первого матча, в Баку, вы обращали внимание на качество поля. Сегодня поле было в хорошем состоянии, но сборная Украины снова имела непростые моменты в игре.

– Потому что сборная Азербайджана – это, по моему мнению, команда высокого уровня. Она играет очень компактно в обороне. Исландия предоставила нам много пространства, которое мы смогли использовать. Сегодня пространства не было. Любую команду, которая обороняется компактно, трудно обыграть. Также мы уже говорили о том, что сразу пять ключевых игроков атаки травмированы. Поэтому было тяжело.

На таком уровне все соперники очень тяжелые. Тем более клуб из Азербайджана сейчас выступает в Лиге чемпионов.

– О чем вы говорили с игроками в перерыве? Какое настроение у команды после двух побед?

– Эта игра была очень важной, потому что мы, к сожалению, потеряли очки в двух первых поединках. Игроки чувствовали ответственность, было тяжело. В перерыве мы все понимали, что в первом тайме допустили ошибку. У нас были моменты, нужно было нагнетать, больше работать, больше терпеть. Команда Азербайджана была очень организована в обороне. Я очень рад, что ребята вырвали эту игру.

– Учитывая ничью в матче Исландия – Франция, если сборная Украины выиграет два последних поединка, она выйдет с первого места. Рассматриваете ли вы такой вариант?

– Полагаю, для нас сейчас главное, чтобы вернулись травмированные исполнители. Это игроки атаки, они очень важны. Да, сегодня все сделали максимум, но мы должны быть в оптимальном составе, чтобы бороться с любой командой, включая команды уровня Франции.

Считаю, что сборная Украины всегда играет на победу. Но мы играем против соперника, который тоже пытается что-то делать. В таких матчах, на столь высоком уровне все возможно. Уверен, мы будем бороться и в матче с Францией, и в матче с Исландией.

– Можете объяснить решение заменить вингера на центрбека, когда вышел Бондарь? Каков был замысел?

– Бондарь может играть правого защитника, а в тот момент нам нужен был сильный защитник. Поэтому Бондарь вышел на позицию правого защитника, мы не играли в три центральных защитника.

– Хотя и две победы, но очень тяжелые. Как вы себя чувствуете после них как тренер, как человек?

– Я благодарен вам, что нет таких вопросов, которые выводят из себя. Поэтому чувствую себя нормально. Знаю, что могли быть вопросы труднее. Но благодарен вам, что вы мне дали немного отдохнуть, – цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

В другом матче 4-го тура группы D сборная Исландии дома сыграла вничью с Францией (2:2).

Отметим, что в предыдущих матчах квалификации на ЧМ-2026, сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября "сине-желтые" на выезде сыграют с Францией, а 16 ноября примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.