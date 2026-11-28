"Ингулец" / facebook.com/FCInhulets

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Матч 18-го тура Первой лиги сезона-2026/27 "Ингулец" — "Александрия" не доиграли из-за подозрения в "договорняке".

Об этом сообщает Football Hub.

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"Игра приостановили на 83-й минуте при счете 0:5. Команду "Ингулец" забрали с поля из-за подозрения в участии в матче с фиксированным результатом. По нашей информации, руководство "Ингульца" приняло решение снять команду с поля после разговора с руководством ПФЛ и Комитетом по этике и честной игре", — говорится в посте.

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Как оказалось, инициатором решения забрать команду с поля был президент "Ингульца" Александр Поворознюк, который заподозрил своих футболистов в манипулировании результатом матча.

"Ставки взлетают, на тотал играют. Я не хочу в этом участвовать, потому и забрал команду, чтобы ставки не сыграли. Я дал команду, да. И согласовал с ПФЛ, со всеми. Все в курсе. Я дал команду, сказал, что не буду доигрывать игру. Я вижу, как играют. Мне начали сбрасывать ставки, спрашивать: "Вы в этом участвуете или нет?" Я никогда в этом не участвовал и не хочу", — заявил Поворознюк в эксклюзивном интервью сайту "Украинский футбол".

"Ингулец" (19 очков) сейчас занимает 11-е место в Первой лиге. "Александрия" (31 балл) находится на четвертой позиции.

Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло "Черноморцу" в УПЛ.

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