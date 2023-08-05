Команды Зинченко и Шевченко расписали зрелищную ничью в благотворительном матче ради Украины (фото, видео)

В субботу, 5 августа, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне состоялся благотворительный матч в поддержку Украины – Game4Ukraine.

В нем приняли участие легенды мирового футбола, действующие и бывшие игроки английской Премьер-лиги, а также селебрити: популярные музыканты, актеры и ведущие.

Капитанами команд – Желтой и Синей – стали послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

Фото: Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский Перед выступил с речью перед началом благотворительного матча.

"Благодарю вас за то, что приняли участие в этом замечательном событии. Сегодня вы увидите украинцев, услышите украинцев и сможете им помочь. Футбол – это сила, которая объединяет людей. И сегодня мы увидим, что мир объединен – объединен командами Шевченко и Зинченко.

Отличные люди, отличные игроки. Желтая и Синяя команды представляют наш национальный флаг – один из самых мощных символов свободы в истории. И мы делаем его эмблемой возрождения. Мы можем сделать это вместе. Я благодарю Соединенное Королевство за всю поддержку, благодарю всех вас, кто присоединился к нашей команде UNITED24, которая помогает защитить свободу и восстановить нормальную жизнь. Слава Украине", – сказал Зеленский.

Фото: Associated Press

После слов Зеленского все присутствовавшие почтили память погибших в результате российской агрессии.

Сам матч завершился вничью – 2:2 .

На 38-й минуте Марк Нобл забил за команду Зинченко, но уже через три минуты за "синих" роскошным ударом в дальнюю "девятку" отличился Кларенс Зеедорф.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Во втором тайме команды снова обменялись голами. На 53-й минуте "желтых" вывел вперед Дарио Срна, однако Уильям Галлас на 78-й минуте ответил за команду Шевченко, установив окончательный счет игры.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Отметим, что на 24-й минуте матч был приостановлен, чтобы заполненный стадион и все участники поединка устроили овации в адрес тех, кто борется за свободу Украины.

Фото: Associated Press

Обзор матча

Напомним, собранные во время благотворительного матча средства пойдут на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

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