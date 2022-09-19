"Комфортно и спокойно победит": промоутер Джошуа оценил шансы Усика в бою с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился мыслями о потенциальном поединке между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером.

По мнению Хирна, украинский боксер не столкнется с трудностями, если выйдет в ринг против "Бронзового бомбардировщика".

Также промоутер подчеркнул, что если Фьюри договорится о бое с Джошуа, то объединительный поединок за звание абслютного чемпиона мира между "Цыганским королем" и Усиком придется отложить на длительное время.

"Думаю, это неплохой бой. Конечно, все хотят видеть бой за четыре пояса супертяжелого веса, но если Фьюри победит Джошуа, то это будет невозможно до лета, а если Джошуа победит Фьюри, то и до зимы.

В этом случае Усику нужен соперник, и Уайлдер - хороший вариант. Думаю, Усик комфортно и спокойно победит Деонтея", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Ранее сам Уайлдер говорил о желании выйти на ринг с украинским чемпионом. В свою очередь, Усик заявил, что хочет подраться с Деонтеем, если Фьюри откажется от боя за "абсолюта" и проведет поединок с Джошуа.

Отметим, что в следующем бою Уайлдер 15 октября встретится с финном Робертом Хелениусом. Перед этим "Бронзовый бомбардировщик" дважды подряд проиграл Фьюри в поединках, где на кону стоял пояс WBC в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 36-летнего Уайлдера 42 победы (41 - нокаутом), одна ничья и два поражения.

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