Комичное удаление Неймара, спасительный гол Мбаппе: ПСЖ на последних секундах вырвал победу над аутсайдером

ПСЖ в домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции с трудом сумел обыграть "Страсбур". Встреча завершилась со счетом 2:1 .

Хозяева вышли вперед на 14-й минуте – Маркиньос замкнул подачу Неймара. В начале второго тайма гости отыгрались – Маркиньос на этот раз поразил свои ворота.

На 63-й минуте парижане остались в меньшинстве — Неймар за две минуты получил две желтые карточки и досрочно ушел с поля. Интересно, что первый "горчичник" бразилец заработал за отмашку от соперника, а второй – за симуляцию.

ПСЖ был близок к потере очков, однако в компенсированное время Килиан Мбаппе реализовал пенальти и принес своей команде победу.

Добавим, что еще одна звезда парижского клуба Лионель Месси находится в отпуске после триумфа на чемпионате мира, поэтому участия в этом матче не принимал.

Обзор матча

ПСЖ с 44 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая "Ланс" на 8 баллов. "Страсбур" с 11 пунктами занимает предпоследнюю строчку.

В следующем туре ПСЖ 1 января на выезде сыграет против "Ланса". "Страсбур" на следующий день будет принимать "Труа".

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