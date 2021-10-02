Комментатор клубного канала "Динамо" перепутал команды и радовался голу "Шахтера": смешное видео

"Горняки" уже потроллили беднягу в своих соцсетях.

Феерическим конфузом отличился комментатор клубного телеканала киевского "Динамо", который работал на матче юношеского чемпионата Украины (U-19) против донецкого "Шахтера".

Уже на 4-й минуте "горняки" повели в счете - выход один на один с голкипером реализовал Даниил Гончарук. Однако комментатор встречи не разобрался, что на этот раз в непривычной белой форме вышли на поле футболисты "Шахтера", и эмоционально сказал зрителям, что гол забило "Динамо".

Интересно, что титр вверху экрана также показал, что вперед вышли "бело-синие". Прошло некоторое время и комментатор осознал свою ошибку и попросил прощения у зрителей: "Небольшая ошибка. На самом деле," Шахтер "открывает счет", - заявил он.

Эпический фейл комментатора разлетелся по Сети. "Шахтер" не упустил возможности посмеяться над беднягой и опубликовал видео эпизода на своей официальной странице в Twitter.

"Комментатор матча "Динамо" - "Шахтер" на Dynamo TV, отзовитесь. Шарфик "Шахтера" с автографом Даниила Гончарука - ваш", - остроумно подписала ролик пресс-служба "горняков".

Поединок завершился победой юношей "Шахтера" со счетом 2:0.

"Горняки" на 6 очков оторвались от своих сверстников из "Динамо" в турнирной таблице чемпионата U-19.

В этом матче за "Динамо" U-19 сыграл защитник Никита Бурда, который вернулся на поле после жуткой травмы.

Ранее ТСН Проспорт писал, что футболист "Вереса" разорвал Сеть эмоциональным исполнением гимна перед игрой с "Шахтером".

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