Комментатор в прямом эфире назвал Малиновского "россиянином": украинец мощно отреагировал (видео)

Руслан потребовал от работника американского телеканала публичных извинений во время следующего эфира.

Комментатор телеканала beINSPORTS USA Фил Шоэн оскандалился, работая на матче 23-го тура чемпионата Франции между "Клермоном" и "Марселем".

Во время трансляции комментатор назвал украинского полузащитника Руслана Малиновского "россиянином".

Это произошло на 36-й минуте поединка, когда украинец неудачно выполнил штрафной удар, запустив мяч высоко на трибуны. Комментатор еще решил пошутить и назвал промах игрока "спутникболом на Москву".

Комментаторы по beinSports называли Малиновского россиянином... pic.twitter.com/6i3MS9Yh7x — Подслушано у "дьяволов" (@bogggdan1219) February 12, 2023

На вопиющий инцидент отреагировала жена украинского футболиста Роксана.

"Россиянин? Такие некомпетентные люди не должны комментировать такие матчи. Позор!" – написала жена Малиновского в соцсетях.

Не прошел мимо скандального случая и сам Руслан.

"Что произошло? Кто именно комментировал этот поединок?" – написал Малиновский в Twitter, отметив beINSPORTS USA.

Комментатор матча ответил Малиновскому в Twitter, извинившись перед украинским футболистом.

"Руслан, искренне прошу прощения за свою оговорку. Я часто повторял "украинский". Однако после Вашего удара я один раз сказал "Москва". После того, как я заполнял эфир в течение часа из-за слезоточивого газа (начало матча было отложено из-за стычек фанатов около стадиона – прим.), я не имел никакого представления о России. Серьезные, болезненные времена, над которыми я часто молюсь. Извиняюсь за свою ошибку", – написал Шоэн.

Однако Малиновскому оказалось мало этого сообщения от комментатора. Руслан заявил, что ждет от него извинений во время следующего эфира.

"Не думал, что слезоточивый газ во Франции мог иметь эффект во Флориде. Мне так жаль. Поскольку вы совершили ошибку на телевидении, то хотел бы услышать извинения во время следующего эфира, а не в Twitter", – ответил Малиновский комментатору.

Кроме того, Руслан в своем сообщении прикрепил аккаунты нескольких благотворительных организаций, помогающих Украине во время российского вторжения.

Поединок между "Клермоном" и "Марселем" завершился победой Малиновского со счетом 0:2. Руслан вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок, заработав пенальти.

Малиновского со счетом 0:2. Руслан вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок, заработав пенальти. После этой победы "Марсель" (49 очков) вернулся на второе место в чемпионате Франции. "Провансальцы" приблизились к лидеру турнирной таблицы ПСЖ (54 балла).

В следующем туре команда Малиновского 19 февраля на выезде сыграет против "Тулузы", после чего 26 февраля в чемпионате будет принимать ПСЖ.

Напомним, ранее Малиновский обнялся с российским легионером "Монако" Александром Головиным после матча чемпионата Франции и нарвался на критику фанатов. После этого Руслан публично извинился за свой поступок.

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