Компания VBET Ukraine передала символический Кубок в Музей футбола в Киеве

Во время плейофа Чемпионата мира – 2022 We Care Fund от VBET Ukraine, УАФ и TicketsBox провели благотворительную продажу виртуальных билетов на матчи сборной Украины по футболу.

Этот сбор позволил многим украинцам и иностранцам приобщиться к восстановлению наших территорий, подвергшихся оккупации. В рамках инициативы собрали 770 тысяч грн для UNITED24 на восстановление 18 домов в Киевской области.

Имена топовых благотворителей были нанесены на памятный кубок, который сегодня представили в Доме футбола. Кубок будет выставлен в Музее футбола в Киеве. Таким образом, VBET Ukraine поблагодарил всех, кто присоединился к инициативе.

От имени футболистов сборной, Украинской ассоциации футбола и VBET Ukraine мы благодарим каждого, кто присоединился к сбору!

Подобные инициативы – это не только о сборе средств для помощи, но и об единении людей вокруг общей цели, важной для каждого украинца.

Когда спорт, бизнес и общественность таким образом объединяют свои усилия, это дарит подлинную веру в светлое будущее и уверенность, что мы можем его достичь благодаря нашим общим действиям.

Этот кубок станет символом нашего единства и крепкого духа. Вместе мы способны на невероятные свершения! Обязательно победим, преодолеем все сложности и все отстроим.

Слава Украине!