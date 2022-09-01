Кому принадлежат права на трансляцию матчей Премьер-лиги и как украинцы смотрят футбол: итоги пресс-конференции футбольных клубов

Пять топовых украинских клубов — "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря", "Рух" — заявили, что не поддерживают решение УПЛ о том, чтобы их матчи транслировались на телеканале Setanta Sports. Кроме того, клубы апеллируют, что ни одного так называемого единого телепула трансляторов, о котором коммуницирует УПЛ, не существует. 1 сентября состоялась пресс-конференция клубов по ситуации, которая сложилась в инфополе.

Аргументация ФК, о которой еще раз отметили на конференции, находится как в юридической, так и морально-нравственной плоскости. Юридически клубы считают, что они являются организаторами матчей, несут за них всестороннюю ответственность, а потому, согласно действующему законодательству Украины, имеют право на освещение события. Также уже неоднократно в публичном пространстве звучал тезис о том, что в это сверхсложное для страны время клубы стремятся быть рядом со своими болельщиками, поэтому просмотр матчей должен быть бесплатным для всех желающих. С соответствующими письмами футбольные клубы "Динамо" Киев, "Днепр-1", "Заря", "Металлист" и "Рух" обратились в 1+1 media, чтобы медиагруппа обеспечила максимально широкую дистрибуцию матчей на своих площадках. Кроме того, у клубов уже многолетняя успешная история сотрудничества и, соответственно, имеющиеся действующие долгосрочные договоры. 1+1 media согласилась транслировать матчи на своих общенациональных телеканалах 2+2 и УНИАН, которые есть в цифровом эфире.

"Мы отстаиваем свои права, отстаивали и будем это делать. Также мы отстаиваем права своих зрителей и болельщиков. В стране сложная ситуация, идет война, и не каждый зритель имеет возможность приобрести доступ к каналу Setanta. Поэтому мы будем делать все, чтобы в такое сложное военное время у желающих посмотреть футбол был доступ к просмотру на общедоступных телеканалах“, — прокомментировал Сергей Мохник, заместитель генерального директора ФК "Динамо" Киев.

Мохник также напомнил о юридической составляющей вопроса.

"Есть Закон Украины о физической культуре и спорте. Так, норма части 8 статьи 45 Закона Украины "О физической культуре и спорте" предусматривает, что право на освещение физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий путем трансляции изображения и/или звука мероприятия любыми средствами и/или с помощью любых технологий", а также путем записи указанной трансляции и/или фотографирования мероприятия принадлежит организаторам физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий согласно закону. Дальше возникает вопрос: кто является организатором соответствующего мероприятия? Весь процесс в соответствии с нашими регламентными нормами обеспечивает клуб-хозяин, организующий матч. Соответственно, мы считаем, что все права на трансляцию принадлежат именно клубам”, — подытожил он.

Статистика просмотров и исследования по просмотру футбола

Телеканал Senanta Sports доступен для просмотра онлайн, стоимость подписки составляет 109 грн. Однако, согласно недавнему исследованию, которое провела Украинская социологическая группа с 8 по 12 июля 2022, как раз накануне решения УПЛ о создании так называемого единого телепула, 78% украинцев не готовы вообще платить за просмотр футбола. В ходе опроса респондентам предложили представить ситуацию, что футбольные матчи будут транслироваться только на определенном спортивном телеканале. Респонденты должны были оценить свою готовность приобрести подписку на телеканал, который будет транслировать футбольные матчи. Выяснилось, что "обязательно" приобрести подписку намерены только 3,4% всех опрошенных и 9,7% — среди зрителей футбольных трансляций. По мнению исследователей, спрос на платную подписку телеканала, которому будут принадлежать эксклюзивные права на трансляции футбольных матчей, можно охарактеризовать как незначительный.

Результаты исследования находят отражение и в реальных цифрах просмотров матчей. Возьмем, например, матчи, которые транслировались почти параллельно на телеканале 2+2 (с 10-минутной задержкой) и вживую на канале Setanta Sports с 1 по 23 августа 2022 года.

“Сегодня мы наблюдаем очень большой интерес к просмотру именно на бесплатных ресурсах. С Setanta мы сотрудничали летом. Так вот, согласно результатам просмотра матча "Динамо" — "Фенербахче" доля бесплатного просмотра на телеканале 2+2 составила 22,3%, а на Setanta – 0,2%. Это огромная пропасть. Матч "Штурм" — "Динамо" просмотрели с долей 21,2% на 2+2 против 7,3% на Setanta. И, согласно условиям соглашений, на 2+2 эти матчи транслировались с 10-минутной задержкой! То есть, у пользователей Setanta была огромная привилегия, однако абсолютное большинство зрителей выбрало именно бесплатный просмотр на 2+2. Во время войны главным для футбольной общественности должно быть сохранение своей аудитории, которая годами болеет за ФК, а не ограничение в доступе к футбольному контенту”, — прокомментировал Степан Щербачев, руководитель управления спортивных проектов 1+1 media во время пресс-конференции пяти футбольных клубов 1 сентября.

Как видим, украинцы гораздо активнее смотрят футбол, когда он находится в общем бесплатном доступе на общенациональном телеканале. На фоне логического сокращения развлекательных программ на ТВ и патриотических трендов болеть за своих, стремиться к победе, футбольные матчи и другие спортивные события становятся тем же востребованным контентом.

И благородно, когда этот контент предоставляется сейчас украинцам бесплатно. К примеру, настоящим событием в мире спорта стало недавнее сражение Усик-Джошуа, которое транслировалось на телеканале 2+2 бесплатно и права на показ которого выкупил сам Александр Усик и безвозмездно предоставил трансляторам. Так, согласно показателям Big Data UA, доля просмотра события составила 57,6%, а охват – 20,1%. В целом доля телеканала 2+2 в этот день составила 21,7%, что почти в четыре раза выше, чем в предыдущие четыре субботы. Таким образом, 2+2 стал лидером среди всех телеканалов.

Кроме того, показательным стало решение УЕФА бесплатно передать УАФ права на телетрансляцию матчей сборной Украины в рамках действующего сезона Лиги Наций.

Также телеканалу УНИАН, входящему в состав 1+1 media, польская телевизионная группа Polsat передала права на трансляцию волейбольных матчей Украины в рамках Чемпионата мира на безвозмездной основе. Украинцы активно наблюдают за матчами на УНИАН и болеют национальной сборной, что находит отражение в цифрах. Так, доля телеканала УНИАН во время матча второго тура между Украиной и Тунисом достигла 1,2%, что практически вдвое превышает показатели телеканала за день и более чем в 10 раз – среднюю долю слота за последние четыре понедельника.

Соответственно, учитывая тенденцию предоставления бесплатного доступа к важным общественным спортивным событиям, растет спрос среди зрителей на просмотр такого контента, что подтверждается цифрами телепросмотра. Поэтому самое время объединять усилия и принимать консолидированные решения в пользу болельщиков, а не продолжать бессодержательные дискуссии или применять штрафные санкции к участникам конфликта.

Источник данных: Big Data UA

Данные OTT/IPTV платформ (КиевстарТВ, Воля, Триолан, You TV)

Большой футбол и спорт в целом во время войны: интервью с министром Вадимом Гутцайтом

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