Конец серии без побед: "Днепр-1" одолел "Кривбасс" в матче с тремя воздушными тревогами (видео)

Команда Юрия Максимова завоевала важные очки в борьбе за место в еврокубках в следующем сезоне.

"Днепр-1" обыграл "Кривбасс" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Днепр-Арене" в Днепре закончился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече хозяева поля забили во втором тайме. На 57-й минуте 18-летний нападающий Рамик Гаджиев получил передачу от Валентина Рубчинского и из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол.

Отметим, что начало матча было отложено на 35 минут из-за угрозы ракетного удара со стороны российских оккупантов. Еще две воздушные тревоги были уже во время самого поединка – одна в перерыве, а другая ближе к окончанию второго тайма.

Обзор матча "Днепр-1" – "Кривбасс"

Таким образом, "Днепр-1" прервал свою безвыигрышную серию в УПЛ, насчитывавшую четыре матча.

Команда Юрия Максимова с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице и на три балла опережает "Рух" в борьбе за попадание в еврокубки на следующий сезон. "Кривбасс" с 54 пунктами остался на третьей позиции.

В следующем туре УПЛ днепряне 12 мая на выезде встретятся с "Александрией", а команда Юрия Вернидуба в тот же день примет "Полесье".

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