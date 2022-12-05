Конец сказки "самураев": Хорватия в серии пенальти вырвала у Японии путевку в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Хорватии одолела команду Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Эль-Джануб" в Эль-Вакре закончился со счетом 1:1 . А в серии пенальти точнее оказались хорваты – 1:3.

Первыми в этой встрече забили японцы. В конце первого тайма "синих самураев" вывел вперед Дайзен Маэда. Нападающий шотландского "Селтика" воспользовался суетой в штрафной хорватов и расстрелял ворота ворота Доминика Ливаковича. Голевую передачу записал в свой актив Мая Йосида.

Хорватия восстановила паритет в начале второго тайма. На 55-й минуте Иван Перишич примерно с 11-метровой отметки головой прицельно направил мяч в правый угол, замкнув навес Деяна Ловрена.

Больше голов в основное время поединка команды не смогли забить, потому они продолжили выяснять отношения в экстра-таймах. Двух дополнительных таймов по 15 минут также оказалось недостаточно для определения победителя, так что зрители увидели серию пенальти. А в ней уже триумфовали европейцы – Ливакович стал героем и отразил три удара японцев из четырех.

В четвертьфинале Хорватия сразится с сильнейшим в дуэли Бразилия – Южная Корея, которые свой матч 1/8 финала проведут также 5 декабря, но в 21:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция этого поединка доступна на нашем сайте.

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