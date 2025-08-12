ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

Конец трансферной саги: ПСЖ официально объявил о переходе Забарного

Украинский защитник сменил английский чемпионат на французский.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Илья Забарный

Илья Забарный / © УАФ

ПСЖ объявил о подписании украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

Французский клуб сообщил о трансфере Забарного, выложив видеоролик с ним в соцсетях.

Контракт 22-летнего украинца с парижанами рассчитан на пять сезонов.

По данным СМИ, стоимость трансфера Забарного составила 63 миллиона евро плюс 3 миллиона евро бонусами.

Отметим, что от 20% до 25% этой суммы получит киевское "Динамо", где Илья начинал свою карьеру.

Также была информация, что зарплата украинского защитника за первый сезон во французском клубе будет составлять 4,5 миллиона евро "чистыми".

Напомним, Забарный выступал за "Борнмут" с января 2023 года, когда перешел в английский клуб из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

Ранее сообщалось, что Забарный трогательно простился с "Борнмутом" перед трансфером в ПСЖ.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie