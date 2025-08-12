Конец трансферной саги: ПСЖ официально объявил о переходе Забарного

Илья Забарный / © УАФ

ПСЖ объявил о подписании украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

Французский клуб сообщил о трансфере Забарного, выложив видеоролик с ним в соцсетях.

Контракт 22-летнего украинца с парижанами рассчитан на пять сезонов.

По данным СМИ, стоимость трансфера Забарного составила 63 миллиона евро плюс 3 миллиона евро бонусами.

Отметим, что от 20% до 25% этой суммы получит киевское "Динамо", где Илья начинал свою карьеру.

Также была информация, что зарплата украинского защитника за первый сезон во французском клубе будет составлять 4,5 миллиона евро "чистыми".

Напомним, Забарный выступал за "Борнмут" с января 2023 года, когда перешел в английский клуб из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

Ранее сообщалось, что Забарный трогательно простился с "Борнмутом" перед трансфером в ПСЖ.