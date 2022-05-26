"Конфискуют все, что имеет ценность": игрок сборной Украины – о ситуации в оккупированном Херсоне

"Конфискуют все, что имеет ценность": игрок сборной Украины – о ситуации в оккупированном Херсоне

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о ситуации в оккупированном Херсоне, где проживает этот родной.

Российские оккупационные войска отбирают у жителей Херсона "все, что имеет какую-то ценность"

Об этом Караваев сказал в интервью Time.

"Мы все время переписываемся. Я знаю, что у них хотя бы есть еда и вода. Я пытался выслать им лекарство, но мы услышали, что россияне конфискуют все, что имеет какую-то ценность. Они у моря и каждый день слышат обстрелы в сторону Одессы и Николаева", – рассказал футболист.

Напомним, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребует от Российской Федерации возместить ущерб, причиненный футбольной инфраструктуре в результате военной агрессии.

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